Заморозки, дожди и пыльная буря ожидаются в Казахстане

По республике местами ожидаются усиление ветра.

Прогноз погоды на 4 мая предоставили в "Казгидромете", сообщает zakon.kz.

По-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке и западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на западе местами - гроза. По республике местами ожидаются усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, ночью и утром на севере - туман. РГП "Казгидромет"

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

Ночью в Павлодарской, днем в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области - с пыльной бурей, в Западно-Казахстанской области местами - гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами - туман.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 20-22 тепла.

Прогноз погоды на 4 мая.

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