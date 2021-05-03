"Оставил на СТО". На авто алматинца разъезжали по городу

По его словам, он приехал на СТО, но не обнаружил там свой автомобиль.

Житель Алматы оставил две недели назад свое авто на СТО, но в соцсетях увидел, как на нем разъезжают по городу, сообщает zakon.kz.

Фото своего автомобиля алматинец увидел в Instagram-паблике kris_p_brothers_official.

Сегодня у меня произошло ЧП. Проснулся утром, увидел свой автомобиль на kris_p, где мой автомобиль передвигается по городу и кто-то сидел на пассажирском сидении с высунутой ногой. Я был удивлен, (...) так как машина как две недели стоит на СТО. Я звоню на СТО, они выясняют, в чем дело. Пока я собирался, созванивался с юристом, выяснилось то, что они привезли сюда мой автомобиль на ремонт, теперь выясняется, что они передвигаются по городу без моего разрешения, то есть это вообще посторонние люди, я этих людей не знаю, никогда в жизни не видел. Я даже не знал, на каком СТО машина находится, - говорит алматинец на видео.

По его словам, он приехал на СТО, но не обнаружил там свой автомобиль.

Я срочно прошу адрес этого СТО, приезжаю сюда, здесь уже моей машины нет. Я вызываю 102 (в 14:23 - прим. ред.). Время сейчас 15:24, до сих пор никто не приехал. Мне звонят люди с непонятных номеров, говорят: "Езжайте в Алатауский РУВД, где машина стояла". Я вообще нахожусь в Жетысуйском районе, вызвал сюда по факту. Теперь на меня наехали. Я не пойму, ребята, как это должно работать? - рассказал мужчина.

Алматинец не знает, как ему поступить в сложившейся ситуации.

Я приехал на это СТО, созвонился с тем СТО, говорю: "Как зовут этого парня?" Он говорит: "Тима, здесь такой никогда не работал и не работает". Понятное дело, что они его прикрывают. Находится это второе СТО на Рыскулова, 53Б.Объясните, пожалуйста, ребята, вот теперь, как мне быть? За две недели, понятное дело, что там минимум один штраф "прилетит" за неправильную эксплуатацию транспортного средства. Кто будет за это отвечать? Если "прилетят" еще штрафы через неделю, черед две? - задается он вопросами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от интернет-СМИ «kris_p_brothers» (@kris_p_brothers_official)

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в ДП Алматы.

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