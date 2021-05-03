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Асфальт провалился в Нур-Султане

Фото: instagram.com/eto_asta... 3 мая 2021, 18:54

По данному адресу ремонтно-строительная бригада будет производить укладку асфальта, - сообщили в ГКП "Астана су арнасы".

В Нур-Султане возле строящейся мечети провалился асфальт, сообщает zakon.kz.

Видео разместили в Instagram-паблике eto_astana_detka.

По адресу: ул. Мангилик ел, 82 произошел частичный обвал плиты перекрытия водопроводного колодца по причине установки подрядчиком некачественного материала. ГКП "Астана су арнасы"

Как сообщили в компании, 2 мая аварийная бригада демонтировала бетонную плиту перекрытия водопроводного колодца, также установила и забетонировала чугунный люк.

По данному адресу ремонтно-строительная бригада будет производить укладку асфальта. Приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщили в ГКП.

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