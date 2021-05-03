Работу на удаленке невакцинированных сотрудников разъяснили санврачи

Получившим полный курс вакцинации против COVID-19 казахстанцам разрешили работать в очном режиме.

Перевод на дистанционную работу сотрудников организаций и офисов разъяснили санврачи, сообщает zakon.kz.

Согласно действовавшей ранее редакции постановления главного санврача №68, в организациях и офисах в регионах, находящихся:

в "красной" зоне: на удаленном режиме работали 80% сотрудников, в очном - 20%;

в "желтой" зоне: на удаленном режиме - 50% сотрудников, в очном - 50%;

в "зеленой" зоне: на удаленном режиме - 30% сотрудников, в очном - 70%.

В настоящее время, согласно изменениям, внесенным постановлением №17, процентное соотношение сотрудников, работающих на удаленном и очном режиме, не изменено. При этом лица, получившие полный курс вакцинации, защищены от заболевания, а также лица, переболевшие COVID-19, в основном имеют защитные антитела на период до шести месяцев и не подлежат вакцинации. пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

В этой связи, как отметили в ведомстве, перевод на дистанционный формат работы этой категории сотрудников не целесообразен.

Учитывая, что не во всех организациях в настоящее время проведена вакцинация сотрудников, а невакцинированные лица по-прежнему подвержены угрозе заболевания, в целях защиты здоровья сотрудников принято решение о допуске на работу в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. При этом сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате. пресс-служба КСЭК

Таким образом, как пояснили в комитете, в новой редакции постановления в требования по дистанционному формату работы внесены обоснованные послабления в отношении лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19.

Если в "красной" зоне, согласно требованиям, в организации на удаленном режиме должно быть 80% сотрудников, в очном - 20%, но в организации 90% сотрудников привиты, разрешается допустить на очный режим работы всех вакцинированных сотрудников, то есть в удаленном режиме будут работать 10% сотрудников, в очном - 90%. Аналогично в других зонах. пресс-служба КСЭК

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