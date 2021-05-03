Желтая вода из крана испугала алматинцев

Изменение цвета воды прокомментировали в ГКП "Алматы су".

В ряде жилмассивов Алматы из крана потекла желтая вода, сообщает zakon.kz.

В редакцию обратились алматинцы, которые были обеспокоены этим.

Что такое? Устали сливать, все равно желтая, - говорили жители Алматы.

Изменение цвета воды прокомментировали в ГКП "Алматы су".

Временное появление "желтизны" в воде в некоторых жилых массивах юга Алматы, получающих ее из поверхностных источников (горных речек), не представляет какой-либо угрозы для здоровья людей. Цвет воды несколько изменился из-за используемых на станциях водоочистки реагентов. Применение специальных так называемых каогулянтов необходимо для стабилизации уровня мутности в исходной воде, поступающей из горных речек. Это – общемировая практика. пресс-служба ГКП "Алматы су"

Как объяснили в компании, без применения подобного рода спецреагентов, не оказывающих никакого влияния на здоровье человека, работа очистительных станций была бы невозможна.

Вместе с тем водозабор из горных источников был временно ограничен. Водоснабжение потребителей обеспечивалось в основном за счет подземных скважин. По состоянию на 13:00 часов текущих суток работа головных очистных сооружений после дополнительной промывки фильтров и улучшению качества исходной воды возобновлена. Проводятся все необходимые технологические процессы водоочистки и обеззараживания. пресс-служба ГКП "Алматы су"

Также сообщается, что в настоящее время ведется дополнительная промывка сетей водопровода: работают более 15 бригад, для быстрой очистки ведется сброс воды со всех пожарных гидрантов.

В горных речках резко повысилась концентрация мутности и ограничена подача воды в ряд микрорайонов мегаполиса, - напомнили в ГКП.

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