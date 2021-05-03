Горячий фонтан из-под асфальта сняли на видео в Павлодаре

Температура воды была 40 градусов.

Жители Павлодара сняли на видео, как из-под асфальта забил фонтан горячей воды высотой в несколько метров, передает zakon.kz.

Видео разместили в Instagram-паблике tipavlo.

Новый фонтан: Возле Батырмолла горячая вода прорвала, - говорится под публикацией.

Как сообщили pavlodarnews.kz в АО "Павлодарэнерго", в Павлодаре начались гидравлические испытания тепловых сетей.

Сегодня начались гидравлические испытания тепловых сетей по зоне подключения от ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана", которые пройдут с 3 по 6 мая. Испытания направлены на выявление слабых участков сети для последующего их устранения и ремонта. Все участки с выявленными повреждениями будут отключаться по мере выявления. АО "Павлодарэнерго"

В предприятии уточнили, что одно из них – на внутриквартальной сети в районе ТРЦ "Batyr mall", где образовался фонтан 40-градусной горячей воды.

Тепловики просят горожан проявлять осторожность в местах прохождения тепловых сетей.

Отмечается, что в этом году Павлодарские тепловые сети перенесли срок испытания. Его цель – выявление дефектов трубопроводов и оборудования тепловых сетей, определение их надежности и готовности к следующему отопительному сезону.

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