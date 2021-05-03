Визитные карточки нашего города должны выглядеть красиво - общественники Алматы

В частности, в городе укрепляют и очищают русла рек Есентай и Большая Алматинка, обновляют и реконструируют парки и скверы.

В Алматы активно благоустраивают общественные пространства. В частности, в городе укрепляют и очищают русла рек Есентай и Большая Алматинка, обновляют и реконструируют парки и скверы, реставрируют территории и восстанавливают фонтаны перед знаковыми архитектурными сооружениями, передает zakon.kz.

Как сообщает almaty.tv, работу активно поддерживает и развивает аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев. Накануне он побывал на нескольких объектах и ознакомился с ходом строительных работ.

Идея была такая, чтобы люди могли вдоль дорог передвигаться пешком, с одного парка на второй парк. При этом, чтобы они не ощущали такой дисбаланс, переходя из одной парковой зоны в другую. замдиректора ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан" Айнура Сарбаева

В планах городских властей реконструкция исторических и культурных объектов. Перед музеем имени Кастеева появится фонтан с эффектом водопада. Культурный объект был построен больше полувека назад и ни разу не был модернизирован. Изменения коснутся и Дворца школьников. Там установят детские площадки и создадут открытое зеленое пространство для семейных пикников. Перед драмтеатром имени Ауэзова планируется воссоздать архитектурный облик фонтана и создать зеленую зону. Там не проводился ремонт более 10 лет - многие участки, в частности, амфитеатр устарели.

Историческая локация нашего города, театр Ауэзова - это именно та точка, которая притягивает всех алматинцев. Поэтому такие визитные карточки нашего города должны выглядеть красиво, нормально. Чтобы могли здесь играть дети, сейчас уже время пришло прогуливаться с детьми и рассказывать им про любимый город. соруководитель ОО "Я алматинец" Саида Таукелева

В результате благоустройства скверы и пешеходные зоны должны стать точками притяжения алматинцев. Отметим, изменения ранее были представлены во время онлайн-презентации "Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения". Глава мегаполиса назвал этот проект главным вектором развития города и создания комфортной среды для жизни горожан.

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