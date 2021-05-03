Спрей от коронавируса создали в Эстонии

Его создали из молока беременных коров.

В Эстонии создали спрей для носа от COVID-19 из молока беременных коров, которое, как утверждают разработчики, содержит антитела к коронавирусу, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, препарат поступил в продажу в аптечную сеть Benu.

(Спрей - прим. ред.) является продуктом природного происхождения, который содержит антитела к коронавирусу, получаемые из молозива коров. разработчики

В пресс-службе аптечной сети Benu объяснили, почему в организме коров появились антитела.

Беременным коровам вводили спайковый белок коронавируса, в результате чего их организм начинал производить антитела, - говорится в сообщении.

Спрей для носа, как подчеркивают в аптечной сети, не является лекарственным средством, не заменяет вакцинацию и ношение маски, а выступает лишь в качестве дополнительной меры для предотвращения распространения COVID-19.

Средство противопоказано тем, у кого есть аллергия на молочный белок.

Молозиво коровы – секрет молочной железы, вырабатываемый после отела для усиленного кормления теленка в первые дни жизни, а также снабжения его большим количеством антител для формирования иммунитета.

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