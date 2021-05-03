Спрей от коронавируса создали в Эстонии

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Его создали из молока беременных коров.
В Эстонии создали спрей для носа от COVID-19 из молока беременных коров, которое, как утверждают разработчики, содержит антитела к коронавирусу, передает zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, препарат поступил в продажу в аптечную сеть Benu.
(Спрей - прим. ред.) является продуктом природного происхождения, который содержит антитела к коронавирусу, получаемые из молозива коров. разработчики
В пресс-службе аптечной сети Benu объяснили, почему в организме коров появились антитела.
Беременным коровам вводили спайковый белок коронавируса, в результате чего их организм начинал производить антитела, - говорится в сообщении.
Спрей для носа, как подчеркивают в аптечной сети, не является лекарственным средством, не заменяет вакцинацию и ношение маски, а выступает лишь в качестве дополнительной меры для предотвращения распространения COVID-19.
Средство противопоказано тем, у кого есть аллергия на молочный белок.
Молозиво коровы – секрет молочной железы, вырабатываемый после отела для усиленного кормления теленка в первые дни жизни, а также снабжения его большим количеством антител для формирования иммунитета.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!