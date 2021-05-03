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Пожар произошел на кладбище в Текели

Фото: instagram.com/ilovetekeli 3 мая 2021, 22:59

Фотографии и видео распространяют в соцсетях.

В Текели горит кладбище, сообщает zakon.kz.

Фотографии и видео распространяют в соцсетях.

Горит кладбище в Текели! - подписано фото, опубликованное в Instagram-паблике ilovetekeli.

Очень страшная картина. Горит кладбище. Кто мог это сделать? Найти и наказать, - говорится под видео, опубликованном в Instagram-паблике oleg.tdk.

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в ДЧС Алматинской области.

Обновление в 23:45

3 мая в 20:05 в дежурную службу ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что в Текели произошло возгорание травостоя на территории городского кладбища. На место происшествия незамедлительно выехали пять сотрудников пожарной части №15 и пять человек ДПФ акимата Текели, одна единица техники. Возгорание травостоя частично перекинулось на деревянные конструкции - кресты. В 21:14 возгорание было ликвидировано на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС Алматинской области

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