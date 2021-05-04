На Урале массово гибнет рыба

Видео с умирающей рыбой распространяются в соцсетях.

На реке Урал в Атырау массово гибнет рыба, передает zakon.kz.

Как сообщает azh.kz, со 2 мая в реке Урал гибнет рыба – в старицу Безямынное близ села Бесикты заходит вода, а вместе с ней идущая на нерест вобла.

Видео с умирающей рыбой распространяются в соцсетях.

По данному факту создана комиссия. Последние два года в этом месте воды не было совсем, а в этом году уровень в Урале был чуть больше – соответственно, вода заполнила эти места. Вместе с ней шла вобла. Если в прежние годы она после нереста уходила обратно, то в этот раз из-за нехватки кислорода не смогла, и стала гибнуть. пресс-секретарь территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Асель Ищанова

Она сообщила, что со 2 мая на месте работают рыбинспекторы и сотрудники правоохранительных органов. Закрыт путь в водоем, живая вобла из оврага была перенесена в Урал, а погибшая – утилизирована путем закапывания в землю. Только за этот день было спасено более 3 тонн воблы, погибло 471 кг.

Работы продолжаются. Оставить или нет рыбу в Безымянном – решает комиссия по результатам проведенной работы, это зависит от уровня кислорода, мелиоративных работ и т. д. А точное количество всей погибшей рыбы будет известно после подсчета. Асель Ищанова

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