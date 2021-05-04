Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет в браке

Финансовая сторона развода не раскрывается.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда приняли решение о расторжении брака после 27 лет совместной жизни, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак. За прошедшие 27 лет мы вырастили трех замечательных детей и основали благотворительный фонд, который по всему миру помогает людям организовать и сделать их жизнь лучше. Мы продолжаем верить в эту миссию и будем продолжать совместную работу, но больше не видим возможностей расти вместе, как семейная пара, — указано в заявлении Мелинды и Билла Гейтсов в Twitter.

Финансовая сторона развода не раскрывается.

Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

C 2000 года Билл и Мелинда Гейтс возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млн. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в условиях пандемии.

Основанная в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом Microsoft является одним из крупнейших в мире производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).

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