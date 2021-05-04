В работе TikTok произошел масштабный сбой

Большинство (75%) пользователей сообщают о сложностях с просмотром видео.

Согласно данным сервиса Downdetector, в работе социальной сети Tiktok произошел сбой, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его данным, проблемы в работе приложения начались с 10:37 по времени восточного побережья США (20:37 по Нур-Султану).

О неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Германии, Испании, Канаде, США и других стран.

Большинство (75%) пользователей сообщают о сложностях с просмотром видео. 17% пользователей столкнулись с трудностями при авторизации, 7% — при попытке загрузить видео.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

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