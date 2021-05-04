Жарка рыбы уничтожает омега-3 - Cumhuriyet

По словам эксперта, несвежевыловленную рыбу не следует употреблять вместе с молочными продуктами.

Специалист по питанию и диетологии Туба Орнек дал ценные рекомендации об употреблении рыбы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Эксперт рассказывает, что, согласно результатам актуальных исследований, для получения максимальной пользы от питательной ценности рыбы ее рекомендуется употреблять два-три раза в неделю.

Здесь есть один момент, на который нужно обратить внимание. Возможно, вы временами можете поддаться соблазну поджарить рыбу. Однако в таком случае забудьте об омега-3 для вашего организма. Для здоровья полезнее всего приготовить рыбу в духовом шкафу или на гриле, - рассказал специалист.

Несвежевыловленную рыбу не следует употреблять вместе с молочными продуктами

Если вы не уверены, что рыба свежевыловлена, ее не следует употреблять вместе с молочными продуктами, предупреждает эксперт.

Несвежая рыба и так причиняет вред здоровью, а в сочетании с молочными продуктами оказывает еще более серьезное воздействие. При покупке рыбы обращайте внимание на то, чтобы глаза были прозрачными, кожа упругой, плавники розоватыми, — отмечает Орнек.

После рыбы полезно есть халву

Подчеркивая, что заедать рыбу халвой не напрасная привычка, специалист по питанию и диетологии добавляет:

Причина, которая лежит в основе этого, состоит в том, что кунжутная паста выводит из нашего организма тяжелые металлы, которые могут содержаться в рыбе. Однако халва — сладкий продукт, при употреблении которого следует соблюдать меру, - резюмировал он.

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