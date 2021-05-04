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В церкви святых Петра и Павла в Лилле произошел пожар

Фото: твиттер 4 мая 2021, 07:51

Причины ЧП устанавливаются.

В ночь на 4 мая в церкви Святых Петра и Павла и в городе Лилль произошел пожар, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Выражаем поддержку пожарным Департамента пожарно-спасательной службы региона Нор, которые сейчас борются с пожаром в церкви Святых Петра и Павла в Ваземмесе в Лилле. По моей просьбе туда едет префект. Выражаю солидарность с Лиллем и католиками, — указал Дарманен.

Уточняется, что пожарным удалось достаточно быстро справиться с пламенем. Причины ЧП устанавливаются.

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