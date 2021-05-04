В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 330 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 330 071 случай, из них:
- в городе Алматы – 56526 (+658),
- в городе Нур-Султан – 46729 (+250),
- в ВКО – 25199 (+77),
- в Карагандинской области – 24302 (+240),
- в Атырауской области – 22153 (+44),
- в Алматинской области – 21969 (+180),
- в Павлодарской области – 21282 (+125),
- в ЗКО – 19680 (+73),
- в Акмолинской области – 18863 (+137),
- в Костанайской области – 14817 (+26),
- в СКО – 14057 (+6),
- в городе Шымкенте – 9727 (+65),
- в Актюбинской области – 9516 (+27),
- в Жамбылской области – 8080 (+58),
- в Мангистауской области – 5854 (+3),
- в Кызылординской области – 5794 (+73),
- в Туркестанской области – 5523 (+34).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1366 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 329,
- в городе Алматы - 181,
- в городе Шымкенте - 6,
- в Акмолинской области - 37,
- в Актюбинской области - 124
- в Алматинской области - 70,
- в Атырауской области - 138,
- в ВКО - 65,
- в Жамбылской области - 15,
- в ЗКО - 26,
- в Карагандинской области - 214,
- в Костанайской области - 5,
- в Кызылординской области - 38,
- в Мангистауской области - 5,
- в Павлодарской области - 41,
- в СКО - 34,
- в Туркестанской области - 38.
- Всего в стране выздоровели 281 708 человек от COVID-19
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