В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 330 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 330 071 случай, из них:

в городе Алматы – 56526 (+658),

в городе Нур-Султан – 46729 (+250),

в ВКО – 25199 (+77),

в Карагандинской области – 24302 (+240),

в Атырауской области – 22153 (+44),

в Алматинской области – 21969 (+180),

в Павлодарской области – 21282 (+125),

в ЗКО – 19680 (+73),

в Акмолинской области – 18863 (+137),

в Костанайской области – 14817 (+26),

в СКО – 14057 (+6),

в городе Шымкенте – 9727 (+65),

в Актюбинской области – 9516 (+27),

в Жамбылской области – 8080 (+58),

в Мангистауской области – 5854 (+3),

в Кызылординской области – 5794 (+73),

в Туркестанской области – 5523 (+34).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1366 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 329,

в городе Алматы - 181,

в городе Шымкенте - 6,

в Акмолинской области - 37,

в Актюбинской области - 124

в Алматинской области - 70,

в Атырауской области - 138,

в ВКО - 65,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 26,

в Карагандинской области - 214,

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области - 38,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 41,

в СКО - 34,

в Туркестанской области - 38.

Всего в стране выздоровели 281 708 человек от COVID-19

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