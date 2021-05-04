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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 330 тысяч

Фото: pixabay 4 мая 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 2076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 330 071 случай, из них:

  • в городе Алматы – 56526 (+658),
  • в городе Нур-Султан – 46729 (+250),
  • в ВКО – 25199 (+77),
  • в Карагандинской области – 24302 (+240),
  • в Атырауской области – 22153 (+44),
  • в Алматинской области – 21969 (+180),
  • в Павлодарской области – 21282 (+125),
  • в ЗКО – 19680 (+73),
  • в Акмолинской области – 18863 (+137),
  • в Костанайской области – 14817 (+26),
  • в СКО – 14057 (+6),
  • в городе Шымкенте – 9727 (+65),
  • в Актюбинской области – 9516 (+27),
  • в Жамбылской области – 8080 (+58),
  • в Мангистауской области – 5854 (+3),
  • в Кызылординской области – 5794 (+73),
  • в Туркестанской области – 5523 (+34).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1366 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 329,
  • в городе Алматы - 181,
  • в городе Шымкенте - 6,
  • в Акмолинской области - 37,
  • в Актюбинской области - 124
  • в Алматинской области - 70,
  • в Атырауской области - 138,
  • в ВКО - 65,
  • в Жамбылской области - 15,
  • в ЗКО - 26,
  • в Карагандинской области - 214,
  • в Костанайской области - 5,
  • в Кызылординской области - 38,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 41,
  • в СКО - 34,
  • в Туркестанской области - 38.
  • Всего в стране выздоровели 281 708 человек от COVID-19

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