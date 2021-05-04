Еще 32 летальных исхода от COVID-19 и пневмонии зарегистрированы в Казахстане

На 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 45 012 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 4 мая, сообщает zakon.kz.

На 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 45 012 человек (44 601 КВИ+ и 411 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 517 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 495 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 770 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,• на аппарате ИВЛ – 130 пациентов.

За сутки от коронавируса скончаоись 29 человек. Всего в 13 марта 2020 года зарегистрировано 3762 случая с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 2 мая 2021 года зарегистрировано 10 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 50 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 53 093, случаев с летальным исходом - 812, всего выздоровели – 51 870 человек.

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