Как работает риэлторский бизнес в Казахстане

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6 мая в 11:00 часов приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Правовые основы риэлторского бизнеса в Казахстане".
В обществе сложилось двоякое отношение к риэлторам, специалистам в области продажи и аренды недвижимости. Одни считают их бесполезными посредниками, а другие признают их услуги ценными.
Что нужно, чтобы стать риэлтором в нашей стране? За какие конкретно действия и услуги мы платим риэлтору. И что будет, если попытаться нарушить условие заключенного договора и "кинуть" риэлтора. и как выбрать добросовестного специалиста.
6 мая в 11:00 часов приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Правовые основы риэлторского бизнеса в Казахстане".
В прямом эфире вместе с опытным адвокатом Сериком Айтбаевым разберемся в тонкостях риэлторского бизнеса.
Кому полезно мероприятие:
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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