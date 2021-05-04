О регионах в зоне высокого риска рассказал Цой

Приложение zakon.kz
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На протяжении последних трех недель динамика заболеваемости сохраняется практически на одном уровне.
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.
Так, по его словам, в зоне высокого эпидриска находятся девять регионов - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области. На прошедшей неделе в "красную" зону перешли Павлодарская и Жамбылская области.
В зоне среднего эпидриска пять регионов - Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Мангистауская области.
В "зеленой" зоне три региона - Костанайская, Туркестанская, Северо-Казахстанская обаласти.
На протяжении последних трех недель динамика заболеваемости сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на уровне прошлой недели, - сказал глава Минздрава на заседании правительства.
Занятость инфекционных коек по республике составляет 42%, реанимационных коек - 28%.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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