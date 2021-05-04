На мурале написано "Elbasy forever young".

В Алматы появился мурал "Elbasy forever young", передает zakon.kz.

Мурал появился на пересечении улиц Жарокова и Мынбаева.

Местные жители отметили, что изображение появилось буквально за ночь.

Кто автор этой работы, пока неизвестно.

В Алматы много муралов. Среди них есть мурал в честь убитого браконьерами инспектора Ерлана Нургалиева и против бытового насилия "Любить, а не бить". В прошлом году большинство муралов были посвящены борцам с COVID-19.

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