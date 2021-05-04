Отсрочку по кредитам на 750 млрд тенге дали бизнесменам Казахстана

Наша задача состоит в том, чтобы помочь предпринимателям развивать свой бизнес - Мамин.

Новый пакет поддержки МСБ разработан на основе опроса 50 тыс. субъектов бизнеса, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая условия пандемии правительством принят ряд мер налогового стимулирования бизнеса. Так, с 1 января 2020 года действует освобождение на 3 года от налога на доходы субъектов малого и микро предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы. С 1 января 2021 года введен новый специальный режим розничного налога со ставкой 3% от полученного дохода в пострадавших отраслях. С 1 апреля 2021 года по 1 июля 2021 года будут предоставлены отсрочки по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях. На основе опроса более 50 тыс. субъектов предпринимательства, проведенного НПП "Атамекен", подготовлены новый пакет мер по поддержке МСБ, - сообщил Иргалиев.

В частности, по его словам, в рамках актуализированного комплексного плана по восстановлению экономического роста предусмотрено более 60 мер поддержки.

Так, например, предусматривается снижение нагрузки на бизнес, в том числе ряд налоговых льгот и облегчение налогового администрирования, облегчение доступа предпринимателей к финансированию, доступ к рынкам спроса.

Указанное направление включают в себя меры, направленные на облегчение доступа к госзакупкам и к закупкам квазигосударственного сектора, в том числе внедрение механизма поддержки отечественных товаропроизводителей по малозначительным госзакупкам. "Smart" регулирование включает в себя разработку и принятие закона, предусматривающего внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательства, - объяснил министр.

Он добавил, что в новых экономических условиях разрабатывается новая регуляторная политика, направленная на создание максимально благоприятных и стимулирующих условий для оживления предпринимательской деятельности и привлечения частного капитала.

Чтобы кардинально снизить нагрузку на бизнес, создать оптимальную и эффективную систему регулирования, формируются новые способы регулирования бизнеса с "чистого листа", - отметил Иргалиев.

В свою очередь, премьер-министр добавил, что развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики.

Для создания максимально благоприятных условий динамичного развития бизнеса ведется большая конструктивная работа. Вместе с тем, пандемия внесла свои коррективы, от ограничений пострадал малый и средний бизнес, - сказал Аскар Мамин.

По данным сайта главы правительства, с 1 апреля по 1 июля 2021 года введена отсрочка на уплату всех налогов с фонда оплаты труда для субъектов МСБ.

Это позволило бизнесу сохранить порядка 200 млрд тг. Приостановлено принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности субъектов МСБ до 1 июля 2021 года.

Это поможет бизнесу высвободить 279 млрд тенге для оборотного капитала. Приняты меры по отсрочке платежей по кредитам в банках второго уровня до 1 июля. Объем отсроченных платежей составит 750 млрд тг.

Сейчас наша задача состоит в том, чтобы помочь предпринимателям развивать свой бизнес. Принимаемые меры позволят сформировать до 0,8 процентных пункта в структуре роста экономики в текущем году, - сказал Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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