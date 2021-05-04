Как развивается казахстанско-венгерское сотрудничество

На сегодняшний день 88% транзита через территорию РК проходит по маршруту Китай – Европа – Китай.

Крупный участник грузовых перевозок между Азией и Европой -казахстанская компания Eurotransit и собственник интермодального терминала East-West Gate (EWG) в Венгрии объявили о стратегическом сотрудничестве.

Подписание соглашения состоялось во время Международной выставки транспортно-логистических услуг TransRussia-2021 в Москве.

Eurotransit – многопрофильная транспортно-логистическая компания. В портфеле услуг: интегрированный контейнерный сервис (Китай, государства Центральной Азии, Афганистан, Иран, Россия, ЕС) с использованием мощностей собственного контейнерного терминала на ст. Алтынколь; республиканские и международные автомобильные перевозки грузов; обеспечение комплексного транспортно – логистического обслуживания газоперерабатывающих предприятий; организация перевозок комплектного оборудования, в том числе тяжеловесов и негабаритов.

В 2021 году компания приступила к строительству интермодального ж/д терминал на ст. Достык. В свою очередь, терминал EWG, который станет крупнейшим сухопутным терминалом в Европе, предложит новое решение для контейнерных перевозок из Азии в Европу и для европейского экспорта в Азию на стыке широкой и узкой колеи. Его ожидаемая мощность - 1 млн TEU в год.

Новый терминал станет еще одной альтернативой переходу Брест (Беларусь) — Малашевиче (Польша), где сейчас ощущается острое инфраструктурное ограничение для перспективного роста трансъевразийского транзита.

На сегодняшний день 88% транзита через территорию РК проходит по маршруту Китай – Европа – Китай. В 2020 году железнодорожники приграничных станций установили рекорд по среднесуточному обмену грузовых поездов. Через пограничный переход Достык – Алашанькоу в сутки передано 18 поездов вместо 16, через пограничный переход Алтынколь – Хоргос — 8 поездов в сутки вместо 5. При этом, станция Достык является ключевым звеном в обеспечении международных перевозок сообщением Европа – Азия.

На церемонии подписания соглашения о стратегическом партнерстве генеральный директор Eurotransit Ерлан Диханбаев отметил, что начало сотрудничества двух компаний уже на этапе строительства терминалов (в Достыке на казахстанско-китайской границе и в Фенешлитке на венгерско-украинской границе) позволит к началу эксплуатации объектов отладить такой уровень коммерческого и технологического взаимодействия, который позволит предоставлять клиентам услуги высокого качества. Эксплуатацию терминалов планируется начать уже в 2022 году.

В свою очередь, объявляя о соглашении, посол Венгрии в Москве Норберт Конкой подчеркнул, что Венгрия стремится занять лидирующую позицию среди ключевых игроков в международных ж/д перевозках.

По словам генерального директора EWG Яноша Талоши, новые терминалы вызвали большой интерес, и на выставке велись переговоры с несколькими российскими и европейскими логистическими операторами, а также с РЖД о резервировании мощностей терминалов.

Можно с уверенностью предположить, что у альянса большое будущее, ведь в торговле между Азией и Европой растет спрос на быстрые и надежные железнодорожные перевозки. При этом, большим препятствием на пути роста грузоперевозок между двумя континентами является то, что польские и белорусские терминалы уже работают с максимальной загрузкой.

В целом, в 2020 году, несмотря на пандемию, объем перевозок грузов в контейнерах по сообщению «Китай – Европа» транзитом через территорию Казахстана составил 517,5 тыс. ДФЭ, что на 65% больше показателя 2019 года. Объем перевозок грузов между Казахстаном и Россией в 2020 году превысил 85,6 млн тонн. За I квартал т.г. контейнерные перевозки между двумя странами выросли на 57%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Надо отметить, что транзит через РК имеет ряд преимуществ. Среди них – значительно меньшее транзитное время доставки продукции от производителя к потребителю из стран Азии в страны Европы по сравнению с морским путем. И на сегодня задача страны – удержать и расширить долю транзитных маршрутов за счет сервиса, создания стратегических альянсов с российскими, китайскими и европейскими партнерами. Поэтому новое стратегическое партнерство – это своевременный и ответственный шаг в данном направлении.

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