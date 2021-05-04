Производители шоколада и кондитерских изделий должны заключать соглашения с акиматами

Регистрация и учет заключенных соглашений осуществляются местным исполнительным органом.

Министр сельского хозяйства РК своим приказом от 23 апреля 2021 года утвердил Правила заключения налогоплательщиком соглашения о производстве шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения, передает zakon.kz.

Как отмечается, соглашение заключается по инициативе налогоплательщика с местным исполнительным органом по вопросам сельского хозяйства (Управления сельского хозяйства - ред.) по типовой форме.

Соглашение является основанием для реализации налогоплательщиком юридической возможности на отнесение в зачет дополнительной суммы налога на добавленную стоимость.

В соглашении закрепляются следующие показатели по:

сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест для граждан РК на территории на период действия соглашения;

увеличению объемов производства, шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения;

привлечению инвестиций в кондитерскую индустрию.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий соглашения в части достижения показателей признается существенным нарушением.

Для заключения соглашения налогоплательщик обращается в местный акимат с заявкой на заключение соглашения о производстве шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения по утвержденной форме.

К заявке прилагаются следующие документы:

проект соглашения; копии учредительных документов налогоплательщика; копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость налогоплательщика; письменное подтверждение налогоплательщиком объемов своего производства за последние два года, а если предприятие функционирует менее двух лет - за весь период деятельности, предшествующий подаче заявки; план инвестиций в производство на три предстоящих года.

Заявка и прилагаемые к заявке документы предоставляются в 2-х экземплярах, которые пронумеровываются, прошнуровываются и заверяются подписью руководителя налогоплательщика.

Местный исполнительный орган регистрирует заявку налогоплательщика в специальном журнале, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью местного исполнительного органа.

Местный исполнительный орган с момента получения от заявителя заявки с полным пакетом документов в течение 11 рабочих дней рассматривает заявку и приложенные к заявке документы и принимает решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения.

При принятии решения об отказе в заключении соглашения местный исполнительный орган направляет заявителю мотивированный отказ с обоснованием причин невозможности заключения соглашения.

По итогам рассмотрения заявки и приложенных к заявке документов в течение 5 рабочих дней со дня завершения рассмотрения заявки заключается соглашение с заявителем.

Соглашение заключается в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон соглашения, один экземпляр передается налогоплательщику для представления в орган государственных доходов.

Регистрация и учет заключенных соглашений осуществляются местным исполнительным органом.

При досрочном расторжении заключенного соглашения местный исполнительный орган в течение 5 рабочих дней со дня расторжения соглашения информирует об этом орган государственных доходов по месту регистрации налогоплательщика путем направления соответствующего письменного уведомления.

Приказ вводится в действие с 10 мая 2021 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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