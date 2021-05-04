В Таразе открылись социальные магазины

До конца заработают еще 15 магазинов.

По инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева в регионе заработали сразу несколько социальных магазинов.

Главное их предназначение - стабилизация цен на социально-значимые продукты и обеспечение их доступности для различных слоев населения. Сегодня покупателей встречали в магазинах, расположившихся в микрорайонах "Дальняя Карасу" и "Аса".

На прилавках - товары местных сельхозтоваропроизводителей, по ценам на 10-20% ниже рыночных. Всего на сегодняшний день в областном центре работают 14 социальных магазинов. 8 из них выполнены в современном стиле. В ближайшее время планируется запуск еще 7-ми социальных магазинов. Часть из них будет расположена в массиве "Шолдала", а также в Жуалынском, Байзакском и Жамбылском районах.

По утвержденному плану, до конца текущего года только в Таразе заработают 15 современных социальных магазинов.

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