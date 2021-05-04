Уникальная школа появится в Талгаре

Общая стоимость проекта составляет более 3 млрд тенге.

Уникальная школа на 1200 мест в смену появится в Талгаре, сообщает zakon.kz.

Новое учебное заведение уникально своими масштабами. Строительство ведется на площади 5 га и расположено в очень живописном месте.

Как вы заметили, здесь очень красиво. Расположится новый учебный объект на верхней части города Талгар, вокруг горы и яблоневые сады. Тут очень чистый и свежий воздух. Общая стоимость проекта составляет 3 млрд 150 млн тенге. На сегодняшний день освоено около 60 % бюджета. Сдать на пользование жителям планируем в новом 2022 учебном году,- поделился аким города Талгар Айдар Нурмуханбет.

Объект возводит крупнейший инвестиционно-строительный холдинг в Казахстане "BI Group". На строительство привлечено более 500 сотрудников.

Необходимо подчеркнуть, что в Талгарском районе, для решения вопроса с трехсменным обучением требуется строительство еще 9 образовательных учреждений.

В целом, в 2020-2021 учебном году четыре школы района обучаются в 3-х сменном режиме, это школы: СШ №1 г. Талгар, СШ №15 с. Жалкамыс, СШ №34 с.Талдыбулак, СШ № 37с. Жаналык.

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