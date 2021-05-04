Назначен председатель комитета телекоммуникаций

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Им стал Ержан Мейрамов.
Ержан Мейрамов назначен председателем комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК, сообщает zakon.kz.
По данным сайта главы правительства, Ержан Мейрамов родился в 1982 году в Алматинской области.
Окончил Казахский Гуманитарно-юридический университет, Казахский Экономический университет, Королевский колледж Лондона.
Квалификация по специальности — юрист, экономист, магистр по государственной политике.
Трудовую деятельность начал в 2003 году и.о. специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства финансов РК.
В 2004-2011 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства финансов РК.
С апреля по июнь 2011 г. являлся заместителем директора юридического департамента Банка Развития Казахстана.
В 2014-2016 гг. — директор департамента коммерциализации и привлечения инвестиций АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО- 2017".
С мая 2016 года и по настоящее время занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
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