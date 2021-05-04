Количество участковых пунктов увеличат в Казахстане

По стране функционирует 2 792 участковых пункта полиции.

Около 80 участковых пунктов полиции и по 35 специальных мобильных постов будут вводить ежегодно в Казахстане, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент zakon.kz.

Шаговая доступность должна обеспечить гражданам максимально легкий доступ к полицейским услугам. А это включает в себя оптимальную дислокацию участковых пунктов полиции, мобильных постов, их материально-техническое оснащение, — сказал Алексей Милюк.

Всего, по его словам, по стране функционирует 2 792 участковых пункта полиции, из которых в городах – 687, в селе – 2 105.

При поддержке акиматов исходя из возможностей местных бюджетов планируем ежегодно вводить не менее 78 участковых пунктов полиции и за ближайшие пять лет потребность в них должна быть сведена к минимуму. Это же касается открытия специальных мобильных постов по 35 единиц в год, — сообщил замглавы Комитета.

Он добавил, что для этого министерством с каждым региональным акимом заключен соответствующий меморандум о сотрудничестве. Ряд регионов уже приступил к реализации данного мероприятия, в этом году уже введено в эксплуатацию 7 стационарных постов полиции: это Актюбинская область – 5 и Северо-Казахстанская – 2. На брифинге напомнили, что МВД ведет активное сотрудничество с общественными и международными организациями по разработке концепции и модели сервисной полиции в Казахстане.

При этом, как уточнил спикер, основным инструментом реформы стала дорожная карта, которая предусматривает оптимизацию штатов и структуры полиции, повышение социальной защиты сотрудников, внедрение новых критериев оценки деятельности полиции, модернизацию ведомственного образования и новые форматы работы с населением.

В столице в качестве "пилотной" определена территория, обслуживаемая отделом Управления полиции района "Алматы" в городе Нур-Султан. Сформирована соответствующая проектная команда. На данном этапе внедрения что мы для себя уяснили? Сервисная модель – это совместная деятельность полиции, субъектов профилактики и общественности по решению проблем обеспечения общественной безопасности. Зарубежный опыт показывает, что сервисная модель не является универсальной для всех стран и адаптируется под конкретные местные условия. Поэтому при ее внедрении мы учитываем национальную культуру, менталитет, законодательство, географию и ресурсные возможности, — объяснил Алексей Милюк.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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