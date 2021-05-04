В Алматинской области ветеранам выплатят по миллиону тенге

Из областного бюджета выделен 41 млн тенге.

В Алматинской области ветеранам ВОВ будет выделено по одному миллиону тенге, сообщает zakon.kz.

К 76-летию победы в области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 млн тенге каждому.

Всего на эти цели из областного бюджета выделен 41 млн тенге, - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматинской области.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в области проживает 41 участник и инвалид Великой Отечественной войны, в том числе участники - 24, инвалиды ВОВ - 17.

Кроме того, запланирована выплата 15 категориям лиц ветеранов, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

В том числе гражданам, работавшим в период блокады в Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда"; родителям и не вступившим в повторный брак вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак – по 60 тыс. тенге; супруге (супругу) умершего инвалида Великой Отечественной войны или лица, приравненного по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, а также умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак – по 30 000 тенге; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны – по 100 тыс. тенге и другие, - отметили в ведомстве.

Всего к 9 маю планируют охватить 8718 человек на общую сумму более 328,2 млн тенге.

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