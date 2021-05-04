Число бессимптомных носителей COVID-19 снижается в Алматы

Но увеличивается количество заболевших с симптомами.

В Алматы продолжается снижение удельного веса бессимптомных и увеличение симптомных больных коронавирусом. Об этом сообщила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова, передает zakon.kz.

По ее данным, это связано с мутированными штаммами КВИ.

В основном подвержено заражению КВИ активное население от 20 до 70 лет, составляющие 76% от общего количества заболевших. За последние 7 дней 33% заболевших относятся к возрастной категории от 20 до 39 лет; 28,9% - от 40 до 59 лет; 23,3% - от 60 лет и старше. В целом на сегодня в инфекционных стационарах (6060 коек) физически находятся 3767 человек. Отметим, что для повышения качества медуслуг внедрен принцип разделения всех стационаров по степени тяжести пациентов — эшелонирование. Одним из важных показателей, что эшелонирование работает, является доступность коечных мест. На сегодня задействовано 58,3% коечного фонда, занятых реанимационных коек - 51,6%, - сообщила Калыкова.

Сейчас в Алматы в первый эшелон госпитализируются тяжелые больные, пациенты средней тяжести с сопутствующими заболеваниями и возможными рисками. Во второй эшелон госпитализируются пациенты средней тяжести. Третий эшелон — это резервные стационары.

На дому на сегодняшний день под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 5 176 пациентов.

Работает 26 ПЦР лабораторий на 15670 исследований в сутки, с перспективой увеличения до 26 992 исследований. Также действует 14 ИФА лабораторий, с пропускной мощностью 3 248 исследований в сутки.

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