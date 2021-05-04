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В ходе визита запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном форматах.
Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан, сообщает zakon.kz.
Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали.
19 – 20 мая текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Таджикистан с официальным визитом по приглашению Президента Эмомали Рахмона. В ходе визита запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном форматах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-таджикского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия, - отметил пресс-секретарь Президента.
Берик Уали добавил, что отдельное внимание будет уделено активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.
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