Пьяный астанчанин разгромил остановку

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Возбуждено уголовное дело.
В Нур-Султане пьяный мужчина "избил" остановку, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел в ночь на 2 мая.
Двое мужчин возвращались домой по проспекту Богенбай батыра. Проходя мимо остановки, один из них начал пинать стекло. 30-летний пьяный нарушитель был задержан на месте, - рассказали в пресс-службе ДП столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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