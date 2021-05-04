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Пьяный астанчанин разгромил остановку

Фото: 24tv.ua 4 мая 2021, 12:52

Возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане пьяный мужчина "избил" остановку, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 2 мая.

Двое мужчин возвращались домой по проспекту Богенбай батыра. Проходя мимо остановки, один из них начал пинать стекло. 30-летний пьяный нарушитель был задержан на месте, - рассказали в пресс-службе ДП столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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