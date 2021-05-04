Еще одна пирамида. Баян Алагузова прокомментировала скандальную рекламу

Пострадавшие отмечают, что вложили деньги в том числе из-за того, что компанию рекламировала Баян Алагузова.

Казахстанцы обратились в полицию с заявлением на руководство инвестиционной компании "Astex". Компания предлагала "прокрутить" деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты. Пострадавшие утверждают, что их "кинули" на деньги, а также отмечают, что вложились в том числе из-за того, что компанию рекламировала Баян Алагузова. Продюсер ответила на обвинения, передает zakon.kz.

Корреспондент портала Nege.kz взял интервью у Баян Алагузовой.

- Как вы стали рекламировать эту компанию?

- Действительно, с этой компанией непонятная ситуация. Эта история произошла 3 года назад в 2019 году. Тогда я познакомилась с двумя молодыми людьми. Они оказались братьями. Они мне показались воспитанными и культурными. Они попросили меня разрекламировать компании, которые есть на рынке. Я видела их договор и отзывы довольных клиентов. В общем, они убедили меня в том, что это нормальная компания. Тогда все и правда было так.

- Вы ничего не заподозрили в отношении компании? Они же открыто писали, что берут деньги для участия в тендере.

- В тот момент у меня не было сомнений в том, что они зарабатывают честным трудом. Я бы не стала рекламировать, если бы у меня были сомнения.

Сейчас ситуация изменилась. Сейчас и компания не называется Astex. Братья не смогли вместе работать. Все началось после того, как они объединились с компанией Mudarabah Capital. Про эту компанию я не слышала. Также я никогда не рекламировала компанию "Astex.kz". Как поняла я, вся проблема от того, что разошлись братья и один из них создал другую компанию. А к этому я не имею отношения.

- Насколько близко вы общались с руководством этой компании? Вы знали, что братья Курмангалиевы ранее были привлечены к уголовной ответственности?

- Честно говоря, о том, что они привлекались, я от вас слышу. Я знакомлюсь с тысячей людей, со многими встречаюсь. Некоторых могу рекламировать. Ни для кого не секрет, что Instagram превратился в источник дохода.

К слову, я могу рекламировать молодого специалиста, который печет лепешку. А если завтра человек, съевший эту лепешку отравится, я тоже должна нести ответственность?

Через меня много чего проходит. Я помогаю многим людям. Кто-то продает обувь, кто-то лекарства, БАДы, лепешки, яйца, кур, в общем, все хотят получить прибыль. Я всегда помогаю молодым специалистам, бизнесу. Меня задело, что компания, которую я рекламировала один раз, оказалась такой. Я не знаю компании "Astex.kz", Mudarabah Capital, не знаю их руководителей. Поскольку не знакома с ними, не буду утруждать себя оправданиями.

Когда я рекламировала компанию, она действительно хорошо работала. А все что было после, - почему не смогли договориться братья, почему не смогли поделить деньги - меня не касается. Я не могу отвечать за тех, кто сегодня казался хорошим, а завтра превратился в плохого.

- Вас вызывали в полицию по этому делу? С вами кто-то связывался из правоохранительных органов?

- Слава Богу, меня не вызывали в полицию. Если вызовут, то как гражданин, уважающий закон, приду на допрос и дам пояснения. Помогу чем смогу, потому что люди действительно пострадали. Тем не менее, прежде чем вкладывать деньги в сомнительную компанию, человек должен подумать. Провести исследование, проконтролировать то, чем занимается компания.

Люди перепутали компанию, которая занималась мошенничеством с компанией, которую я рекламировала. После чего я превратилась в их мишень. Журналисты не поняли сути вопроса и постоянно показывают ту рекламу.

Повторяю, компания, которую я рекламировала, тогда занималась честным трудом. Я в этом убедилась. Все жалобы относятся к компаниям "Astex.kz" и Mudarabah Capital.

- Вы связывались с руководством компании после того, как стало известно о произошедшем?

- Я поговорила с одним из братьев. Его зовут Шынгыс. Я сказала, что недовольна и меня оклеветали. Спросила, почему такое произошло. Он сказал: "Баян, вы тут не причем. Мы не смогли найти общий язык с братом. Мой брат создал новую компанию, после того, как объединились с другой начались эти проблемы".

Людям я могу сказать, будьте осторожны. Деньги зарабатывать не легко. Если есть сомнения, надо держаться подальше от компании.

Уважаемые казахстанцы, я не могу завтра отвечать за рекламу, которую сделала сегодня. К примеру, если я рекламирую автомобиль и после ее покупки у нее откажут тормоза, я не буду виновата.

Читайте также: Алматинцы жалуются на компанию, которую рекламировала Баян Алагузова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!