В Южной Корее отказываются от морепродуктов

Это связано с планами Японии сбросить воду с АЭС в океан.

Почти две трети южнокорейцев сократили потребление морепродуктов, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, это произошло после того, как власти Японии сообщили о планах сбросить в океан загрязненную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Корейская ассоциация потребителей провела опрос среди 500 человек в возрасте от 20 до 60 лет.

Хотя сброс радиоактивной воды ожидается только через два года, 91,2% респондентов уже сейчас обеспокоены безопасностью продуктов питания и планируют сократить потребление морепродуктов. 95,2% опрошенных проверяют в магазинах информацию о происхождении продуктов, когда делают покупки, а 77,9% делают это в ресторанах или при заказе еды на дом, - говорится в сообщении.

При этом 63% опрошенных заявили, что уже сейчас снизили потребление морепродуктов.

Также отмечено, что не доверяют нынешней системе проверки безопасности японской рыбной продукции 69,6% респондентов, а 27,8% выступают за ее ужесточение, свидетельствуют результаты опроса.

В начале апреля сообщалось, что правительство Японии приняло решение сбросить в океан воду, использовавшуюся для охлаждения реакторов на аварийной АЭС "Фукусима-1".

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