Появились семейные фото участницы Мисс Вселенная из Казахстана

Нашу страну на конкурсе представит девушка из Кызылорды.

Камилла Серикбай из Кызылорды уже 5 мая отправится в США на подготовку к финалу крупнейшего мирового конкурса Мисс Вселенная. В нашем распоряжении оказались детские фотографии нашей соотечественницы, представляющей страну на одном из самых престижных состязаний, передает zakon.kz.

Камила Серикбай учится на первом конкурсе в университете Сулеймана Демиреля на факультете юриспруденции.

Я очень рада, что выбрала именно эту специальность, так как в будущем хочу стать правозащитником и помогать всем, кто будет нуждаться в правовой поддержке, - поделилась девушка.

В 2019 году она выиграла конкурс "Мисс Кызылорда" и представила родной город на Финале "Мисс Казахстан". Владеет несколькими языками, в том числе турецким и английским. Занимается каратэ с 13 лет, КМС, владеет коричневым поясом.

Я очень счастлива, что мне выпала такая возможность представить Казахстан на таком конкурсе. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы завоевать победу. Спасибо всем казахстанцам за поддержку и за голоса в официальном приложении конкурса Мисс Вселенная, - сказала Камилла.

Конкурс "Мисс Вселенная", перенесенный в прошлом году из-за пандемии коронавируса, в этом году все-таки состоится в "живом" формате 16 мая в городе Холливуд, штат Флорида.

Организаторы провели месяцы за планированием и разработкой мер безопасности, чтобы подготовить этот финал. Чтобы уберечься от распространения COVID-19, участниц со всего мира обяжут пройти карантин перед приездом, по нескольку раз сдавать тесты, в том числе непосредственно перед шоу, использовать маски и сохранять социальную дистанцию.

Во время финала Камилла представит национальный наряд от дома моды "Кункей" казахстанского дизайнера Сабины Наурзалиной. Кроме того, во время вечернего выхода казахстанка продефилирует в платье от голливудского бренда Sherri Hill.

На протяжении нескольких месяцев девушка активно готовилась к финалу, Самые яркие впечатления были на съемочной площадке презентационного ролика о своей стране. Впервые на площадке Мисс Вселенная будет представлено ущелье Тамгалы с более 2 тыс. петроглифов эпохи бронзы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мой Казахстан – это уникальная и неповторимая природа, от пустынь и озер до гигантских семитысячников, покрытых вечными льдами. Это сотни рек с кристально чистой водой, как здесь, в высоких в горах ущелья Алмарасан. Это таинство древних традиции - охота с беркутом, невероятный пример, когда дикий гордый хищник полностью доверяется человеку и несет ему свою добычу. Но главное слово, характеризующее мой народ – это "гостеприимство". Казахи, сами кочевники, знают, как важно дать путешественнику кров и еду. Поэтому кадры нашего богатого дастархана традиционно вошли в мой презентационный ролик рассказа о стране, - такой текст написала Камилла для презентации на Мисс Вселенной.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!