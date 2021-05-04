Провокационный трек казахстанки разрывает TikTok, Apple Music и Spotify

Токалок попросили на выход.

Песня "ATTENTION!" казахстанской певицы LiiLi, будучи, по сути, электронным поп-хитом, сделанным по всем законам этого невзыскательного жанра, не особенно требовательного к социально-политическим взглядам своей несовершеннолетней аудитории, неожиданно вскрыла целый пласт мировоззренческих и нравственных проблем, годами копившихся в обществе, передает zakon.kz.

Парадоксально, но трек юной исполнительницы стал первой за многие годы попыткой поговорить всерьез о том, что рядовыми обывателями давно воспринимается или как ментальный отпечаток социального неравенства, или вовсе как издевательский анекдот. Декорируя очевидные смыслы электронным битом и нарочито "попсовыми" инструментами, LiiLi высмеивает глуповатых содержанок, если что-то и дающих миру — так только бесконечную череду туалетных селфи из кальянных, лаунж-баров и ночных клубов, основных ареалов их обитания в процессе охоты на богатых папиков.

"Крутые туры, Дубаи и Сингапуры, а в голове — окурок" — неутешительный диагноз соотечественницам, а во многом и ровесницам, выставляется с безаппеляционностью остросоциального рэпа, так и не прижившегося в современном культурном контексте Казахстана.

Призыв зарабатывать честным трудом, конечно, тоже звучит невсерьез, это издевательство и ерничанье, облаченная в поп-ритм комедия: декамероновские сюжеты, для адаптации которых к современности раньше требовался кинематограф и профессиональные актеры, теперь оживают в голове аудитории через TikTok и Instagram.

Вот и неудивительно, что за первые сутки после публикации трек собрал в TikTok более полумиллиона лайков и несколько тысяч перепостов, под миллион прослушиваний на музыкальных сервисах Apple Music и Spotify, а исполнительницу буквально атаковали предложениями о сотрудничестве российские рекорд-лейблы.

Я не была готова к столь массовой и неожиданно острой реакции на свое творчество. Я никогда не была вовлечена в шоу-бизнес профессионально: музыкой занимаюсь давно, но исключительно для себя. Сама пишу слова, сама — музыку, и видео тоже сама снимаю, так что я — не часть музыкальной индустрии. А в песне просто сказала то, что думаю. Не строю иллюзий насчет уникальности этого высказывания: любая современная девушка, стремящаяся к развитию, осознающая себя в качестве самостоятельной личности, разделяющей ценности цивилизованного мира, относится к профессиональным содержанкам как минимум иронично. Знаю, что многие, в том числе некоторые мои знакомые, на песню обиделись. Ну и ничего страшного: значит, узнали в каких-то строчках самих себя. - призналась LiiLi в разговоре с нашим корреспондентом.

Известно, что под псевдонимом LiiLi скрывается Лейла Коджахметова —дочь известного медиа-продюсера Багдата Коджахметова и актрисы Салтанат Калиевой. Девушка учится в Китае, и даже достаточно популярна в музыкальных кругах Поднебесной. Лейла свободно владеет китайским, английским, корейским, турецким, казахским и русским языками, но вот на вопрос , одобрительно ли относятся ее весьма известные родители к подобным экспериментам, утвердительно ответить не смогла. "Не беспокойтесь, они меня точно не продвигают, я — не продюсерский проект" — утверждает молодая певица.

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