Скончался глава департамента госдоходов Алматы

Он руководил департаментом с 2019 года.

4 мая 2021 года скончался руководитель Департамента государственных доходов по Алматы Агжигит Бекбердиев, сообщает zakon.kz.

Агжигит Бекбердиев родился в 1965 году.

Бекбердиев возглавлял департамент с 22 октября 2019 года.

С 1989 по 2014 год работал в налоговых органах.

С 2014 по 2019 годы являлся руководителем Управления государственных доходов по Алмалинскому району Алматы.

Редакция zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким.

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