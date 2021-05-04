Скончался глава департамента госдоходов Алматы

Приложение zakon.kz
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Он руководил департаментом с 2019 года.
4 мая 2021 года скончался руководитель Департамента государственных доходов по Алматы Агжигит Бекбердиев, сообщает zakon.kz.
Агжигит Бекбердиев родился в 1965 году.
Бекбердиев возглавлял департамент с 22 октября 2019 года.
С 1989 по 2014 год работал в налоговых органах.
С 2014 по 2019 годы являлся руководителем Управления государственных доходов по Алмалинскому району Алматы.
Редакция zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким.
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