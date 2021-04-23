Шымкентские онкологи осваивают сложные операции без скальпеля

Большинство оперированных больных страдают ожирением и имеют сопутствующие заболевания.

Медицинские специалисты онкологического центра города Шымкент осваивают технику проведения сложных операций для онкологических больных с сопутствующими заболеваниями.

С 22 апреля руководитель центра онкогинекологии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ерлан Кукубасов и врач Центра онкогинекологии Орынбасар Бертлеуов проводят мастер-класс для онкологов Шымкента. Они работают над тем, чтобы показать местным врачам на практике этап сложной операции на новом аппарате и методику применения техники.

При лапароскопическом методе операцию проводят без разрезов. По словам специалистов, это позволяет пациенту быстрее вылечиться и не оставляет следов на коже. После проведения операции, пациент уже вечером может начать ходить самостоятельно.

В ходе мастер-класса врачи из Алматы провели лапароскопическую операцию больным раком с сопутствующими заболеваниями. Большинство оперированных больных страдают ожирением и имеют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия.

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