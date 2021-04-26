Единственный в стране центр "обычаев и обрядов" находится в Шымкенте

Здесь проводится всесторонняя научно-исследовательская и методическая работа.

Единственный в стране центр "Обычаев и обрядов" находится в городе Шымкент. Данный центр на благо страны был сдан в 2014 году. Елбасы Нурсултан Назарбаев во время визита в город принял участие в открытии центра. Это учреждение является уникальным, не имеющим аналогов в других регионах и областях республики, центром, олицетворяющим обычаи народов, связывающим ее прошлое и настоящее.

Здесь проводится всесторонняя научно-исследовательская и методическая работа, связанная с традициями, обычаями, издается печатная продукция. Широко пропагандируются национальные ценности, которые передаются нам испокон веков. Также систематически изучаются обряды, традиции и обычаи представителей других этносов проживавших на юге. Основной позицией стала реализация программных статей "Мәңгілік Ел", "Ұлы даланың жеті қыры", "Рухани жаңғыру".

В целях возрождения национальных традиций были представлены различные проекты:"Елдіктің бір белгісі-Ерулік", "Ұлттық киімдер", издана книга"Дәстүрім-асыл қазынам". В период пандемии в стране, в центре проводились онлайн-собрания, посвященные обычаям и традициям.

Здание центра состоит из 2-х этажей. В нем расположены залы "национальных традиций" и заседаний. Общая площадь - 940 квадратных метров. Имеются научно-методический, научно-исследовательский, научно-педагогический и хозяйственные отделы.

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