В Алматинской области грузовик раздавил легковушку с людьми

На месте происшествия находится полиция, они выясняют все обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы.

В Алматинской области грузовик столкнулся с автомобилем. Погиб один человек, передает zakon.kz.

ДТП произошло по Кульджинскому тракту между поселком Панфилова и Енбекши. Грузовик Howo двигался в сторону города, автомобиль Toyota Camry - в сторону области.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины Toyota, двигаясь в восточном направлении, вблизи села Панфилова не справился с рулевым управлением, и выехал на полосу встречного движения. Вследствие чего произошло столкновение с грузовой автомашиной HOWO, - сообщили ДП области.

От полученных травм на месте скончался 32-летний пассажир Toyota Camry, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в ЦРБ Талгара.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК. Назначены экспертизы.

Отмечается, что на Toyota Camry была зимняя резина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!