Экспорт по-соседски: зачем Казахстану наращивать поставки в Узбекистан?

Экспортеры поставляют в Узбекистан товары и услуги много лет.

Узбекистан входит в категорию стран высокого экспортного интереса для Казахстана и является перспективным рынком сбыта. По итогам коронакризисного 2020 года Казахстан вошел в тройку крупнейших торговых партнеров по экспорту товаров в Узбекистан с долей 10,5% - $2,1 млрд, и даже нарастил экспорт (для сравнения в 2019 году этот показатель достиг $1,9 млрд).

Рост намечается и в текущем году. В тоже время, по прогнозам экспертов, в среднесрочной перспективе торговля между странами активно трансформируется из сферы сделок на поставку сырья в сферу совместной кооперации по производству конечной продукции.

О том, как отечественным товарам помогают попасть на полки супермаркетов Узбекистана, поддержке государства и новых перспективах укрепления торговых отношений двух стран, мы поговорили с председателем правления АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" Русланом Искаковым.

- Руслан Викторович, KazakhExport не первый год развивает экспорт в страны Центральной Азии и Узбекистан, в том числе. Отразился ли коронакризисный период на вашей работе в направлении Узбекистана?

- При нашей страховой поддержке экспортеры поставляют в Узбекистан товары и услуги много лет. Это продукция различных отраслей производства: трансформаторы, теплоизоляционные плиты и потолочные плинтусы из экструдированного пенополистирола, кокс, минеральная вата, полиэтиленовые трубы, мебель, автомобили, газовые и электро-котлы. В сфере пищевой промышленности – это кондитерские изделия, крахмальная патока, мясо крупного рогатого скота, подсолнечное масло, мука и макаронные изделия, молочные продукты.

В период с 2017 года по май 2021-го объем принятых страховых обязательств по поддержке экспортных контрактов отечественных предприятий обрабатывающей промышленности в Узбекистан составил почти 37,8 млрд тенге. Из них самый значительный объем страховой поддержки KazakhExport пришелся на коронакризисный прошлый год – 26,9 млрд тенге, что в шесть раз больше аналогичного показателя 2019 года. В тоже время сумма поддержанных KazakhExport экспортных контрактов только за 2020 год достигла 87,3 млрд тенге.

- Над какими проектами сейчас работаете? Сохраняется ли на соседнем рынке спрос на отечественную продукцию, услуги?

- Безусловно, спрос есть, и он растет. В тоже время фокус торгово-экономического сотрудничества постепенно смещается в сторону совместных крупных инфраструктурных проектов, развития международной производственной кооперации, например, в области автопрома, которая позволит увеличить объемы взаимного товарооборота наших стран.

На днях мы провели ряд рабочих встреч в городе Ташкент с участием казахстанских производителей, предприятий-импортеров и представителей крупнейших финансовых институтов Узбекистана.

Достигнуты договоренности по поставкам в республику цемента и арматурного проката казахстанского производства на сумму $25 млн для строительства значимых инфраструктурных проектов. Также KazakhExport уже оказывает страховую поддержку одной из крупнейших строительных компаний РК, которая в целях расширения географии услуг реализует проект по строительству различных объектов в Ташкенте.

В конце второго квартала текущего года при нашей поддержке планируется заключение и реализация экспортных контактов, связанных с проведением горнорудных работ на сумму $10 млн, модернизацией энергетических объектов Узбекистана, реализацией инжиниринговых услуг на сумму $20 млн.

- Вы упомянули о проектах в сфере автопрома, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее?

- С 2017 года нашей страховой поддержкой пользуется крупный экспортер – компания "СарыаркаАвтоПром" - первая в стране производственная площадка, запустившая мелкоузловую сборку легковых авто. Предприятие имеет опыт поставок продукции в Россию, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, пользуется такими нашими инструментами, как экспортное торговое финансирование, страхование экспортных кредитов и страхование обязательств перед кредитором.

В период с 2017 года по апрель 2021 года KazakhExport в рамках поддержки завода по экспортным операциям приняла обязательства на общую сумму 18,8 млрд тенге. Авто казахстанского производства успешно экспортируются в Узбекистан, а совместно произведенные казахстанско-узбекистанские Chevrolet – в Россию и Беларусь.

Также мы активно работаем с молодым и очень перспективным предприятием по производству легковых автомобилей в Алматы - Hyundai Trans Kazakhstan (дочернее предприятие "Астана Моторс"). В апреле исполнился год, как с заводского конвейера сошел первый автомобиль крупноузловой сборки. А в октябре прошлого года на заводе полного цикла запустили линию мелкоузлового производства, включая операции по сварке и окраске.

Hyundai Trans Kazakhstan нацелено на наполнение как внутреннего, так и внешних рынков. Напомню, что между Казахстаном и Узбекистаном достигнуты договоренности о поставках автомобилей казахстанского производства в соседнее государство. Наша сестринская компания Банк развития Казахстана профинансировала предэкспортную операцию завода для поставок автомобилей Hyundai в Узбекистан. Мы со своей стороны застраховали займ на сумму 25 млрд тенге, в рамках которого в начале этого года стартовали экспортные поставки автомобилей Hyundai, и по мере наращивания мощностей предприятия они будут только расти.

- Вы активно поддерживаете и казахстанских производителей пищевой промышленности, экспортирующих в Узбекистан?

- Это также перспективное направление, мы работаем над тем, чтобы товары "made in KZ" были узнаваемы узбекскими покупателями. Для этого в прошлом месяце KazakhExport организовала ряд B2B-встреч в городах Нур-Султан, Алматы между крупной торговой сетью Узбекистана MAKRO и отечественными производителями фуд и нон-фуд сектора.

Всего со стороны казахстанских производителей было приглашено более 50 предприятий. Наша общая цель заключалась в достижении договоренностей по продвижению отечественной продукции со всех регионов Казахстана на полки сети узбекских супермаркетов.

Наладить сотрудничество с торговыми сетями всегда непросто. В Узбекистане это динамично растущий сегмент, поэтому все больше потребителей предпочитают совершать покупки в супермаркетах, а не на рынках, где традиционно присутствуют казахстанские товары.

Закономерным продолжением этой подготовительной работы стали организованные нами несколько дней назад встречи на полях 20-ой юбилейной Международной выставки "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства - UzFood 2021" в г. Ташкент.

Надеемся, скоро казахстанские мука, макароны, кондитерские изделия и другие товары, будут постоянно присутствовать на полках торговой сети.

В этом направлении мы видим большую заинтересованность со стороны, как экспортеров, так и наших партнеров в Узбекистане.

- Желаем вам успехов и благодарим за интервью!

Справочно:

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") – подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

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