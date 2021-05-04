Национальный план реагирования на ядерные и радиационные аварии разработали в РК

Также разработан общий порядок действий.

Комитет атомного и энергетического надзора Минэнерго разработал проект Национального плана реагирования на ядерные и радиационные аварии, передает zakon.kz.

Так, целями реагирования в случае ядерной и радиационной аварии являются:

осуществление контроля за аварийной ситуацией;

оценка характера и размеров радиационной аварии;

предотвращение развития радиационной аварии и ослабление ее последствий на месте ее возникновения;

предотвращение случаев возникновения детерминированных медицинских эффектов у персонала и населения;

спасение людей и оказание первой медицинской помощи;

предотвращение случаев развития стохастических медицинских эффектов у населения;

предотвращение случаев вредных нерадиационных эффектов у населения;

защита окружающей среды и материального имущества;

подготовка и возобновление нормальной социальной и экономической деятельности.

План вводится в действие по решению уполномоченного органа в области использования атомной энергии:

в случае выхода или угрозы выхода факторов воздействия ядерной и радиационной аварии за пределы территории площадки размещения аварийной ядерной, радиационной или электрофизической установки; при трансграничных ядерных и радиационных авариях, произошедших на территории другого государства, воздействие или угроза воздействия которых распространяется на территорию РК.

Хозяйствующие субъекты разрабатывают и утверждают планы противоаварийных мероприятий в соответствии с законодательством республики в области использования атомной энергии. В планах противоаварийных мероприятий предусматриваются порядок действий и мероприятия при инцидентах и ликвидации аварий и их последствий по минимизации возможного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

В случае ядерной и радиационной аварии на территории площадки, хозяйствующие субъекты немедленно приступают к ликвидации возникшей аварии согласно планам противоаварийных мероприятий. Хозяйствующие субъекты используют имеющееся оборудование для реагирования и ликвидации последствий ядерной и радиационной аварии, - говорится в документе.

Реагирование на ядерные и радиационные аварии на территории площадки, не представляющие угрозы выхода факторов воздействия за территорию площадки, осуществляется хозяйствующими субъектами.

При ядерной и радиационной аварии местного, регионального или глобального масштаба реагирование и ликвидация последствий ядерной и радиационной аварии осуществляются силами и средствами гражданской защиты.

Организация, деятельность, руководство и органы управления силами и средствами гражданской защиты определяются законодательством Республики Казахстан в сфере гражданской защиты.

Представителями уполномоченных органов в области использования атомной энергии и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вносятся начальнику оперативного штаба рекомендации по части радиационной безопасности лиц, участвующих в ликвидации последствий ядерной и радиационной аварии, и вопрос о допустимости применения методов ликвидации последствий аварии.

Действия по реагированию, затрагивающие трансграничные аспекты воздействия ядерной и радиационной аварии, согласовываются с уполномоченным органом по внешнеполитической деятельности и осуществляются в соответствии с международными санитарными правилами и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

При ядерной и радиационной аварии населению предоставляется беспрепятственный доступ к информации о риске возникновения опасных факторов чрезвычайных ситуаций, которым оно может подвергаться, мерах необходимой безопасности, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечивается защита жизни, здоровья и личного имущества граждан, - говорится в проекте.

При необходимости население принимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в пределах, установленных законодательством о гражданской защите, а также использует необходимые средства коллективной и индивидуальной защиты.

Возмещение вреда (ущерба), причиненного физическим и юридическим лицам, окружающей среде вследствие ядерной или радиационной аварии осуществляется в соответствии с законодательством РК и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Также разработан общий порядок действий:

все планы реагирования на ядерную и радиационную аварию, разработанные заблаговременно на трех уровнях планирования, представляют собой элементы перехода к оперативным действиям по ликвидации последствий радиационных аварий;

хозяйствующие субъекты несут ответственность за принятие мер по защите персонала предприятия и населения, локализации аварии и ликвидации ее последствий, а также своевременное оповещение центральных и местных исполнительных органов;

хозяйствующие субъекты классифицируют аварию согласно действующим на предприятии планам аварийного реагирования;

местные исполнительные органы относят ядерные и радиационные аварии к объектовым и местным, определяют масштабы распространения и зоны ядерной и радиационной аварии;

после получения информации о ядерной и радиационной аварии и определения ее масштабов местные исполнительные органы и руководители хозяйствующих субъектов незамедлительно вводят в действие соответствующие планы реагирования и осуществляют первоочередные действия по ликвидации последствии ядерных и радиационных аварий.

Локализация ядерной и радиационной аварии и ликвидация ее последствий осуществляются силами и средствами местных исполнительных органов, а также центральных исполнительных органов на ведомственных объектах. При необходимости, в соответствии с планами взаимодействия, могут привлекаться силы и средства государственных органов.

Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации ядерной и радиационной аварии, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители хозяйствующих субъектов, центральных и местных исполнительных органов.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций действуют по ранее разработанным планам реагирования на ядерные и радиационные аварии.

В случае крайней необходимости (непосредственной угрозы жизни и здоровью людей) руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения:

о проведении эвакуационных мероприятий; об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах ядерных и радиационных аварий; о проведении спасательных и неотложных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зонах радиационной аварии; об ограничении доступа людей в такие зоны; о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации ядерных и радиационных аварий в организациях, находящихся в зонах ядерной и радиационной аварии; об использовании средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций с последующим возмещением расходов в соответствии с действующим законодательством; о привлечении к проведению спасательных и неотложных работ, добровольных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований; о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению спасательных работ; о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом спасательных и неотложных работ.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 19 мая.

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