Стали известны подробности о разводе Билла Гейтса

Приложение zakon.kz
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Супруги не заключали брачный контракт, но ранее подписали договор о раздельном проживании.
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда не заключали брачный контракт, сообщает zakon.kz.
По информации Lenta.ru, с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда Гейтс. По ее словам, их с Биллом брак был безвозвратно разрушен.
Мы больше не верим, что сможем развиваться как пара на следующем этапе отношений, — написал в Twitter миллиардер.
Согласно данным издания TMZ, в документах о разводе нет информации о брачном контракте. Также отмечается, что супруги ранее заключили договор о раздельном проживании.
Билл и Мелинда попросили назначить суд на апрель 2022 года.
Читайте также:Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет в бракеПара поженилась 1 января 1994 года. У них трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.
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