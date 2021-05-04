Синоптики рассказали о погоде в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Шымкентцев ожидают дождливые дни.

В РГП "Казгидромет" сообщили о погоде на три дня в трех городах республиканского значения, передает zakon.kz.

По данным синоптиков, в Нур-Султане 5 мая ожидается переменная облачность.

Температура воздуха ночью 9-11, днем 24-26 тепла. Днем 6 мая прогнозируют кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 8-10, днем 25-27 тепла. 7 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 17-19 тепла, - говорится в сообщении.

В Алматы днем 5 мая метеорологи обещают 28-30 тепла.

6 мая днем пройдет дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла. 7 мая будет облачно, дождь, гроза. Днем возможен град. Температура воздуха ночью 15-17, днем 22-24 тепла, - добавили в "Казгидромет".

В Шымкенте 5 мая пройдет кратковременный дождь.

6 мая будет облачно, дождь, гроза. Днем возможен град. Температура воздуха ночью 14-16, днем 25-27 тепла. 7 мая также обещают дождь. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла, - заключили метереологи.

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