Скандал вокруг женщины-ветерана разразился в Восточном Казахстане

На ситуацию отреагировал аким области.

Неприятная история, вылившаяся в скандал, случилась в Восточном Казахстане в преддверие празднования Дня Победы. Внук бабушки-ветерана пожаловался на то, что ее пообещали поздравить с 9 мая, но потом исключили из списка, так как она "старая и курит табак", передает zakon.kz.

Свою жалобу он разместил в социальных сетях.

Мне недавно позвонили с облакимата в Усть-Каменогорске насчет моей бабушки, чтобы поздравить ее с 9 мая. В день Победы хочет прийти областной аким Ахметов Д. и поздравить, так как она награжденная и приравненный ветеран ВОВ, и очень-много много заслуг перед родиной и ей 100 лет. (...) Сегодня позвонил в облакимат, совет ветеранов узнать, приедут ли поздравить, так как апашка готовится, на что мне сказали, что она старая и курит табак и поэтому ее исключили из списка. Я был в шоке, − написал внук.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс и десятки возмущенных комментариев:

"Обидно, очень обидно. Воевать за Родину, за потомков, прожить столько лет и видеть, какая благодарность за все. Видеть, бессовестное отношение по отношению к ним. Вам должно быть очень стыдно, хотя вряд ли будет стыдно после такого". "А в их представлении ветерану, участнице войны должно быть лет 25, и она обязана иметь модельную внешность и без вредных привычек? Очнитесь, как можно так отнестись к ветерану, что за неуважение. "Знаю бабушку лично, лет 16-17. Очень хороший человек, раньше она знала много стихов и всегда пела песни. В этом году ей, дай Аллах, будет 100 лет. Никогда не видела, что она курит табак. Проявили бы к долгожителю немного внимания, сколько ей осталось еще. Им это так важно".

Многие пользователи предложили поздравить бабушку самостоятельно.

На пост и возмущение жителей области отреагировал аким региона Даниал Ахметов. Свой комментарий по этому поводу он разместил также в соцсетях.

С большим сожалением констатирую некорректную работу сотрудников Совета ветеранов области. 7 мая я обязательно приеду и поздравлю нашу землячку, труженицу тыла Хауу Буланбаеву с праздником Великой Победы. Я уже созвонился с ее внуком Манапом, и мы договорились обо всех деталях нашей встречи, - сообщил Даниал Ахметов.

По его словам, для того, чтобы обезопасить ветеранов, ему необходимо пройти ПЦР-тестирование, так как пожилые люди во время пандемии находятся в зоне высокого риска заражения, и нельзя подвергать их жизнь опасности.

Вклад в Победу ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла бесценен. И каждый год накануне праздника 9 мая, с огромным уважением я поздравляю наших земляков-ветеранов. Со своей стороны, хочу отметить, что в работу совета ветеранов будут внесены необходимые коррективы, чтобы в дальнейшем не повторялось таких ошибок, - резюмировал аким.

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