Град и жара: прогноз погоды на 5 мая в Казахстане

Местами по стране ожидается усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 5 мая, сообщает zakon.kz

На большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Лишь на севере и востоке под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на юге и западе – пыльная буря, на юго-востоке возможен град - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем в горных районах ожидается град, местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской, днем в Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром в Мангыстауской области – туман.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Кызылординской, днем в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром – туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С.

В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.

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