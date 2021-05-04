Нападение на девушку в Нур-Султане попало на видео

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане грабитель напал на девушку во дворе жилого комплекса, сообщает zakon.kz.

В 2 часа ночи девушка вернулась с работы на такси и шла в направлении к подъезду дома. В это время за ней увязался парень. Он схватил ее за руку, повалил на землю, и попытался отобрать сотовый телефон марки Iphone X. На крики девушки сбежались жильцы дома. Грабитель испугался их и сбежал с места происшествия.

Полицейскими был задержан 24-летний подозреваемый.

Установлено, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

Подозреваемый дал признательные показания и помещен в ИВС.

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