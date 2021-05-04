Мужчина сорвался со скалы в водопад в Зеренде

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Он получил множественные переломы ребер.
Семейный отдых на Зерендинском водопаде едва не закончился трагедией, сообщает zakon.kz.
В акимате Зерендинского района отметили, что несмотря на ограждения, мужчина 1976 года рождения нарушил правила отдыхающих и сорвался со скалы.
Он получил множественные травмы, но от госпитализации отказывался.
По настоянию супруги все же согласился направиться на обследование в областную поликлинику.
Мужчина получил множественные переломы ребер.
У пациента открытая рана лобной и волосистой части головы, тупая травма живота, множественные переломы ребер, перелом левого плечевого сустава, - рассказал Кайрат Самат.
Ранее сообщалось о подобном инциденте. Тогда папа с дочкой упали в водопад в Акмолинской области.
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