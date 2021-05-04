Алматинка выпрыгнула из окна 10 этажа

Приложение zakon.kz
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Она состояла на учете в Центре психического здоровья.
49-летняя женщина покончила с собой, выпрыгнув из окна, сообщает zakon.kz
Инцидент произошел 3 мая в одном из ЖК, расположенных в Алмалинском районе Алматы.
Жизнь самоубийством покончила местная жительница, 1972 года рождения, которая, как было установлено, состояла на учете в Центре психического здоровья. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК. Производство по делу осуществляет отдел полиции при УП Алмалинского района, - сообщается в ДП.
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