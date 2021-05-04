Минздрав рассматривает поблажки для вакцинированных казахстанцев

Для граждан, которые прошли завершенный курс вакцинации, возможно, будут внесены послабления.

Министерство здравоохранения рассматривает преференции для вакцинированных казахстанцев, передает zakon.kz.

25 апреля российские СМИ сообщили, что в Москве людям старше 60 лет будут давать карты на тысячу рублей за прививку от коронавируса. Это делается для стимулирования пожилых жителей столицы РФ сделать прививку от коронавируса.

В Казахстане в апреле уменьшилось число тех, кто вакцинируется. Если с 12 по 18 апреля в день прививку получали по 50-60 тысяч человек, то с 19 по 25 апреля этот показатель не достигал порой даже 30 тысяч. То есть желающих стало почти в два раза меньше.

Министр здравоохранения сообщал, что в стране сейчас привит каждый 20-й казахстанец. По его словам, темпы вакцинации хорошие.

Мы направили запрос в Минздрав с двумя вопросами:

согласны ли вы с тем, что в стране снизились темпы вакцинации?

какие меры будет принимать ведомство для стимулирования населения получить вакцину?

В Минздраве ответили, что вакцинация против коронавируса проводится согласно плану и в соответствии с поставкой доступного объема вакцины.

Ежедневный анализ привитых показывает, что с каждым днем темпы вакцинации растут. Так, если в предыдущие месяцы ежедневно прививались от 2 до 5 тыс. человек, то в последние дни, с учетом поступлений вакцины, отмечается существенный прирост. Так, в апреле ежедневно прививается более 80 тысяч человек, - говорится в ответе на запрос.

Там объяснили, что с начала апреля в регионы поставлено 1,8 млн доз вакцины "Спутник V" и 50 тыс. доз отечественной вакцины "QazVac". В ближайшее время между регионами будет распределена вакцина Hayat-Vax, произведенная в ОАЭ в количестве 750 тысяч доз. Таким образом, на сегодняшний день для населения Казахстана доступны три вакцины.

Что касается мер стимулирования, то Минздрав ответил, что ведомство ведет информационно-разъяснительную работу, поскольку важно обеспечить не только доступность вакцины, но и доверие к вакцинации. Но на сегодняшний день рассматриваются и другие меры стимулирования.

Не исключено, что по мере того, как будет расти число вакцинированных от коронавируса, появится возможность делать преференции тем, кто получил прививки, - говорится в сообщении.

В первую очередь это связано с обязательным тестированием на ПЦР. В Казахстане есть более 12 категорий, которые подлежат обязательному ПЦР-тестированию. Для граждан, которые прошли завершенный курс вакцинации, возможно, будут внесены послабления. К примеру, на пересечение государственной границы.

Кроме того, рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA касательно интеграции паспорта вакцинации с международными системами.

В свою очередь, интеграция казахстанского паспорта вакцинации с мобильным приложением "Ashyq" будет начата с июля 2021 года.

Отметим, что, чем больше граждан провакцинируются, тем быстрее мы все сможем вернуться к жизни без ограничительных мер, - заявили в Минздраве.

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