Владимир Пресняков стал лысым

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Артист кардинально сменил имидж.
Российский певец Владимир Пресняков удивил поклонников новым имиджем, сообщает zakon.kz.
Фотографией с неожиданным образом артист поделился на странице в Instagram.
Психанул, - подписал свое фото Пресняков.
Комментаторы разделились во мнении, идет ли музыканту лысина.
Одни отметили, что "не нужно так больше психовать". Другие же добавили, что "в этом что-то есть".
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