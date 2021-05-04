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Владимир Пресняков стал лысым

Фото: instagram.com 4 мая 2021, 17:49

Артист кардинально сменил имидж.

Российский певец Владимир Пресняков удивил поклонников новым имиджем, сообщает zakon.kz.

Фотографией с неожиданным образом артист поделился на странице в Instagram.

Психанул, - подписал свое фото Пресняков.

Комментаторы разделились во мнении, идет ли музыканту лысина.

Одни отметили, что "не нужно так больше психовать". Другие же добавили, что "в этом что-то есть".

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