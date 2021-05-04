Владимир Пресняков стал лысым

Артист кардинально сменил имидж.

Российский певец Владимир Пресняков удивил поклонников новым имиджем, сообщает zakon.kz.

Фотографией с неожиданным образом артист поделился на странице в Instagram.

Психанул, - подписал свое фото Пресняков.

Комментаторы разделились во мнении, идет ли музыканту лысина.

Одни отметили, что "не нужно так больше психовать". Другие же добавили, что "в этом что-то есть".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!