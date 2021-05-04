Свыше 2200 работников ТОО, ИП, АО заразились COVID-19 - эпидемиологи Алматы призывают к вакцинации

В Алматы под медицинским наблюдением находятся 5278 активных очагов КВИ с 7002 близкими контактными по месту жительства и 307 контактными по месту работы.

Сегодня, 4 мая, в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова подчеркнула, что вакцинация на сегодняшний день является единственным специфическим средством профилактики. По ее словам, необходимо носить маски, обрабатывать руки, ограничивать контакты, но эффективную защиту от заболевания дает именно прививка, сообщает zakon.kz.

По сообщению Асель Калыковой, с начала эпидемии в городе Алматы зарегистрировано более 55 тыс. случаев КВИ (56 526 случаев, показатель на 100 тыс. населения 2852,3), из них с начала 2021 года по 3 мая включительно 38 005 случаев (показатель на 100 тыс. населения 1917,7). К примеру, в январе зарегистрировано - 3607 зараженных, в феврале - 2945 случаев, в марте - 9525, в апреле уже 19 918 случаев.

За последние сутки зарегистрировано 658 случаев. Отмечается незначительное снижение как суточного прироста, так и показателя заболеваемости за последние 7 дней с 247,5 до 243,2 при сохранении репродуктивного числа на уровне 1,0". заместитель руководителя ДСЭК города Алматы Асель Калыкова

Во многом незначительно снизить заболеваемость удалось благодаря предпринимаемым санитарно-эпидемиологическим мерам, а также уже начатой массовой вакцинации. Многие алматинцы уже получили оба компонента вакцины. При сохранении активных темпов вакцинации у населения мегаполиса выработается коллективный иммунитет.

Эпидемиолог Асель Калыкова подчеркнула, что коллективный иммунитет против COVID-19 должен обеспечиваться путем защиты людей посредством вакцинации, а не путем воздействия на них коронавируса. Поэтому не нужно надеяться на имеющиеся антитела после заболевания коронавирусом, нужно идти и вакцинироваться.

Иммунитет после болезни коронавирусом имеет много нюансов и зависит от личного иммунитета человека. То, что человек переболел, еще не говорит однозначно о его защите. Переболев ковидом в любой форме, он спокойно может заразиться снова, когда у него снизится количество антител - а в случае коронавируса их число снижается довольно быстро. Поэтому нужно адекватно подходить к вопросу вакцинации, - сказала она.

Асель Калыкова добавила, что вакцинация от коронавируса крайне необходима, и мы видим положительные результаты на примере некоторых странах. Например, в Израиле, Великобритании.

То есть мы уже на примере стран, в которых прошла вакцинация, можем увидеть, что заболеваемость и смертность значительно упали, а значит, такой способ достижения коллективного иммунитета действительно эффективен, - пояснила эпидемиолог.

Тем временем в Алматы под медицинским наблюдением находятся 5278 активных очагов КВИ с 7002 близкими контактными по месту жительства и 307 контактными по месту работы. Причем алматинские эпидемиологи провели анализ возрастного состава заболевших за последние три недели.

По данным проведенного анализа, не выявлено существенных изменений, кроме снижения заболеваемости детей до 1 года на 0,3% и молодых людей 20-39 лет на 2,5%. При этом, как и прежде, в основном подвержено заражению КВИ активное население от 20 до 70 лет, составляющие 76% от общего количества заболевших. Асель Калыкова

По занятости населения за последние 14 дней из 9590 больных КВИ больше всего зарегистрировано КВИ среди:

работников различных ТОО, ИП, АО – 23,6% (2264 чел.),

пенсионеров – 17,6% (1690 чел.);

детей дошкольного возраста - 4,7% (453 случая).

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